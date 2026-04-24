VIENE GIÙ TUTTO! BARBARA D’URSO ROMPE IL SILENZIO | STO LEGGENDO COSE…

Barbara d’Urso ha deciso di parlare pubblicamente dopo che un articolo ha rivelato una controversia legale tra lei e Mediaset. La conduttrice ha dichiarato di essere a conoscenza di alcune informazioni e ha commentato la situazione, che si è complicata con l’avvio di un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda una controversia professionale e si è spostata dal piano mediatico a quello legale.

Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo l’esclusiva de La Stampa che ha svelato la fallita mediazione tra la conduttrice e Mediaset e l’approdo della vicenda in Tribunale. Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni. Durante la giornata, fonti vicine a Mediaset hanno fatto filtrare ad agenzie di stampa e noti quotidiani le presunte richieste di due prime serate, in aggiunta alla conferma di Pomeriggio 5, per farle rinnovare il contratto con Canale 5. Oltre a sottolineare che la conduttrice avrebbe guadagnato solo dall’azienda, esclusi gli introiti pubblicitari non quantificabili, la cifra di 35 milioni di euro dal 2003 quando Pier Silvio Berlusconi la chiamò dopo anni che non lavorava.🔗 Leggi su Bubinoblog

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