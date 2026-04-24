VIDEO| Fatturati crollati e strada deserta gli amici di Corso Vittorio chiedono risposte e intano torna il doppio senso
Gli esercenti di corso Vittorio Emanuele II si sono riuniti per chiedere chiarimenti riguardo alla diminuzione dei fatturati e alla strada sempre più deserta. In un video diffuso, hanno espresso la preoccupazione per la mancanza di risposte concrete e rapide, e alcuni hanno dichiarato che potrebbero abbandonare l’area se la situazione non cambierà. Intanto, torna anche il doppio senso di circolazione lungo il corso.
Senza risposte certe e tempi brevi per risolvere almeno i problemi principali, gli esercenti di corso Vittorio Emanuele II sono pronti “a fare la valigia e andare via”. Dal cantiere Aca a quello del Ferrhotel, passando per quelli in corso nell’area di risulta, la denuncia che arriva.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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