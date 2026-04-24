Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 24 aprile 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle informazioni sul traffico. La comunicazione fornisce dettagli sulla circolazione stradale, indicando eventuali rallentamenti o interruzioni lungo le principali arterie della zona. La rete viaria è monitorata in tempo reale per fornire ai cittadini aggiornamenti puntuali sulla situazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico roma-fiumicino doppia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Katia e Salaria è più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Appia si rallenta in prossimità dei centri urbani di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni Mentre vieni tu Lanze rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia la chiocciola astrale infobit è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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