Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 24 aprile 2026, alle 7:25, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto le informazioni riguardanti eventuali disagi, chiusure o interventi in corso sulle principali arterie e strade della regione. Le comunicazioni vengono diffuse per informare i cittadini sui possibili rallentamenti o deviazioni nel traffico locale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo dal Grande Raccordo Anulare carreggiata esterna un incidente crea lunghe code all'altezza dell'uscita Nomentana mentre interna code tra le uscite Casilina Appia cui per traffico intenso primi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo da raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale in direzione del centro traffico intenso anche sulle consolari in entrata verso la città rallentamenti e code Chi è solo la via Appia la via dei due laghi a via delle Capannelle la Salaria la caccia.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle azioni di mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com