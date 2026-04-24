Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 24 aprile 2026, si segnala lo stato della viabilità a Roma e nel Lazio. L'informazione proviene da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alla gestione delle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulle strade della zona. Viene aggiornata la situazione in tempo reale, fornendo indicazioni utili agli automobilisti e ai pendolari presenti sul territorio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare lunghe code per incidente tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mettere in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico fracasia Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano code incidente altezza Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la statale Pontina per incidente lunghe code tra Colombo e Spinaceto direzione Latina mentre in senso contrario un cantiere mobile rallenta il traffico a via di Vallerano è grande raccordo anulare in via.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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