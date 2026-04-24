Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 08 | 40

Nella mattinata del 24 aprile 2026 alle 8:40, il servizio Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha raccolto aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale regionale, offrendo informazioni utili ai pendolari e agli automobilisti in transito. Questi dati sono parte di un monitoraggio continuo delle condizioni di circolazione nel territorio.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Si procede a rilento per traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per lavori siamo all'altezza dello svincolo con Tor Bella Monaca poi si rallenta in interna tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo trafficate la Flaminia Salaria rispettivamente da raccordo all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe per la via Salaria in entrata sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal Grande Raccordo Anulare in direzione del centro sulla via Appia code tra Nettunense l'aeroporto di Ciampino qui per un incidente in....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com