Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 24 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata da Astral infomobilità, il servizio regionale dedicato alle informazioni sul traffico. Viene comunicato lo stato delle strade e eventuali situazioni di congestione o incidenti che potrebbero influenzare la circolazione nella zona. L’aggiornamento si rivolge agli utenti della strada e a chi utilizza i mezzi di trasporto pubblici.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud sul tratto si rallenta tra la tangenziale a te e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la Statale Flaminia traffico rallentato altezza Riano direzione Morlupo mentre in via Salaria si rallenta per traffico altezza Settebagni direzione Monterotondo Scalo in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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