Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 24 aprile 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio viene monitorata dall'Astral Infomobilità, un servizio della regione dedicato a fornire aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade. L'informazione viene trasmessa attraverso vari canali per tenere informati automobilisti e pendolari sulla situazione attuale delle principali arterie e sui possibili rallentamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli meno gente rallenta il traffico altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare i contratti per traffico intenso tra Cascia e Salaria più avanti tra le uscita Nomentana e Prenestina in carreggiata interna mentre anche esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano si rallenta tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino per incidente lunghe code tra Parco dei Medici...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità in Val d’Agri, Piero Lacorazza (PD): " Regione fa cassa, ma le strade" Per chiudere il bilancio regionale, al netto del deficit sanitario - sul quale si ipotizza persino un aumento delle tasse (IRPEF e IRAP) - si attinge ancora una volta alle risorse prov facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com