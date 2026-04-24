Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 24 aprile 2026, sul sito di Astral Infomobilità è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. Gli utenti possono consultare le notizie più recenti per pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali disagi sulla rete stradale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli meno gente rallenta il traffico altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare i contratti per traffico intenso tra Cascia e Salaria più avanti tra le uscita Nomentana e Prenestina in carreggiata interna mentre anche esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano si rallenta tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino per incidente lunghe code tra Parco dei Medici...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità in Val d’Agri, Piero Lacorazza (PD): " Regione fa cassa, ma le strade" Per chiudere il bilancio regionale, al netto del deficit sanitario - sul quale si ipotizza persino un aumento delle tasse (IRPEF e IRAP) - si attinge ancora una volta alle risorse prov facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com