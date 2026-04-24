Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 24 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle condizioni del traffico. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulle strade e sui mezzi pubblici, per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e evitare eventuali disagi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Cassia e Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano si rallenta tra la tangenziale è lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino per incidente lunghe code tra Parco dei Medici e la Magliana direzione Colombo percorrendo via di Pratica sempre per incidente traffico rallentato a Torvaianica via Arno direzione via dei....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità in Val d’Agri, Piero Lacorazza (PD): " Regione fa cassa, ma le strade" Per chiudere il bilancio regionale, al netto del deficit sanitario - sul quale si ipotizza persino un aumento delle tasse (IRPEF e IRAP) - si attinge ancora una volta alle risorse prov facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com