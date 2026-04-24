Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 24 aprile 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Si tratta di un servizio fornito dalla regione per informare i cittadini sulle condizioni del traffico e eventuali disagi nelle strade. La comunicazione riguarda specifici interventi o modifiche alla viabilità, ma al momento non sono stati forniti dettagli su incidenti o chiusure.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per traffico intenso Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano si rallenta tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino un incidente rallenta il traffico altezza via Isacco Newton direzione Colombo mentre in senso contrario sempre per incidente code tra le uscite Colombo e Magliana percorrendo la statale in un cantiere attivo rallenta...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità in Val d’Agri, Piero Lacorazza (PD): " Regione fa cassa, ma le strade" Per chiudere il bilancio regionale, al netto del deficit sanitario - sul quale si ipotizza persino un aumento delle tasse (IRPEF e IRAP) - si attinge ancora una volta alle risorse prov facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com