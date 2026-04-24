Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 24 aprile 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla situazione della viabilità nella regione Lazio e a Roma. La comunicazione riguarda le condizioni delle strade e le eventuali variazioni nel traffico, con dettagli su eventuali interventi o disagi in corso. Questo tipo di aggiornamenti vengono regolarmente diffusi per informare gli automobilisti e facilitare la gestione degli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazioni con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio andiamo subito sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Dove sono presenti cosa tratti per traffico intenso tra Laurentina e Appia Più avanti si rallenta all'altezza con lo svincolo con la Roma Teramo passa ai cantieri attivi per lavori Ci sono code nelle due direzioni sulla via Ardeatina tra il divino amore l'incrocio con la via Falcognana mentre a nord della capitale sempre per lavori cosa a tratti sulla via Flaminia nelle due direzioni all'altezza dell'incrocio con Castelnuovo di Porto è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com