Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 24 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'azienda di trasporti pubblici ha comunicato le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni in tempo reale per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti. L'informazione si inserisce in un quadro di monitoraggio continuo sulla situazione del traffico locale.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con gli aggiornamenti in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incolonnamenti sul diramazione Roma Nord a causa di materiale disperso sulla carreggiata siamo tra il raccordo uscita Settebagni in direzione di Fiano Romano poi si procede a rilento per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo a fare all'altezza dell'uscita Appia un incidente crea Disagi con code sulla via Flaminia 3 cimitero Flaminio il raccordo in direzione di quest'ultimo poi per lavori code nelle due direzioni a sud della capitale sulla via Ardeatina tra il divino amore l'incrocio con via della Falcognana è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com