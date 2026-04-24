Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 24 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha pubblicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso nelle strade della zona, fornendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti che si spostano nella capitale e nelle aree limitrofe. L'aggiornamento si inserisce in un quadro di monitoraggio costante della circolazione regionale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Si procede a rilento per traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per lavori siamo all'altezza dello svincolo con Tor Bella Monaca poi si rallenta in interna tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo trafficate la Flaminia Salaria rispettivamente da raccordo all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe per la via Salaria in entrata sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal Grande Raccordo Anulare in direzione del centro sulla via Appia code tra Nettunense l'aeroporto di Ciampino qui per un incidente in....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com