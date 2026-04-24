Il 25 aprile si avvicina e, come ogni anno, torna a far parlare di sé. Una ricorrenza che spesso scatena dibattiti e reazioni contrastanti, con alcune voci che la criticano e altre che la celebrano. In questo periodo, si registrano anche dichiarazioni e commenti che alimentano discussioni sulla sua simbologia e sul suo significato storico. La ricorrenza continua a essere al centro di attenzione pubblica e mediatica.

Roma, 24 apr – A volte ritornano. Come zombie nei film dell’orrore, anche quest’anno tornerà il 25 aprile. Ovvero la festa dell’odio, di cui quasi nessuno conosce la storia. Soprattutto per i giovani è un fine settimana più lungo – quest’anno cadendo di sabato, nemmeno quello – e nulla più. Resistenti fuori tempo massimo. Gli stessi che hanno inutilmente e ipocritamente tentato di vietare l’odio, sentimento forte e nobile, opposto polare dell’amore al quale somiglia per potenza e intensità. Vietare l’odio o la rabbia è ovviamente impossibile, sono sentimenti ed emozioni profondamente radicati nell’anima umana e hanno buona ragione di esistere.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso il 25 aprile, ovvero la festa dell’odio

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