Il 24 aprile 2026, il Museo Archeologico di Reggio Calabria ospiterà un evento dedicato a Gianni Versace, con un confronto che approfondirà il suo legame con la regione della Magna Grecia. La giornata sarà dedicata alla scoperta di aspetti poco noti della sua storia e delle influenze culturali che hanno segnato il suo percorso. L’evento si focalizzerà su ricerche e testimonianze legate a questa connessione, senza coinvolgere figure pubbliche specifiche.

? Cosa sapere Il 24 aprile 2026 il Museo Archeologico di Reggio Calabria ospita un confronto su Gianni Versace.. L'evento analizza l'influenza della Magna Grecia sulla formazione artistica e stilistica del brand.. Il 24 aprile 2026, la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato un confronto profondo sulla genesi creativa di Gianni Versace, analizzando come l’estetica della Magna Grecia abbia plasmato il talento dello stilista prima del suo successo internazionale a Milano. L’incontro, intitolato La giovinezza, le aspirazioni, le influenze dei caratteri artistici ed architettonici della Magna Grecia sulla sua formazione e sul suo estro, ha voluto ricostruire il legame indissolubile tra le radici reggine del creativo e la sua visione iconica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Versace e Magna Grecia: il legame segreto che ha creato un mito

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