Sabato 25 aprile il Verona affronta il Lecce al Bentegodi in una partita decisiva per la salvezza. La squadra giallblù si trova in difficoltà a causa dell'esclusione di Orban e di un caso legato a Niasse, che hanno complicato la preparazione alla gara. La sfida rappresenta un punto cruciale per il futuro del club in questa stagione.

? Cosa sapere Hellas Verona sfida il Lecce sabato 25 aprile al Bentegodi per la salvezza.. L'esclusione di Orban e il caso Niasse complicano la preparazione dei giallblù.. Sabato 25 aprile alle ore 20:45, il Bentegodi ospiterà la sfida tra Hellas Verona e Lecce, un incontro che per i padroni di casa rappresenta l’ultimo baluardo per tentare di scampare a una retrocessione che appare ormai imminente. Con soli cinque match rimasti al termine del campionato, i giallblù si trovano distanti ben dieci lunghezze dalla zona salvezza, tormentati da un rendimento preoccupante che ha otto sconfitte in nove partite disputate, con l’unica eccezione della vittoria ottenuta fuori casa contro il Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona-Lecce: crisi totale e caso Orban, l’ultima spiaggia giallblù

Notizie correlate

Leggi anche: Verso domenica. Verona, tante assenze. Sammarco con Orban per l’ultima spiaggia

Leggi anche: Verona, ultima spiaggia: al Mapei Stadium per una salvezza

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Serie A – Spettatori 33° turno: oltre 40.000 in più rispetto alla scorsa giornata; Pronostico Hellas Verona-Lecce 25 Aprile 2026: Di Francesco non può sbagliare.

Probabili formazioni di Verona - LeccePer l'anticipo al 'Bentegodi' (in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) il Verona, cui solo la matematica concede speranze di salvezza, ospita il Lecce, i ... sport.sky.it

Verona-Lecce al Bentegodi, sfida salvezza: Sammarco e Di Francesco giocano una finaleSabato 25 aprile al Bentegodi sfida-salvezza: Verona ultimo contro il Lecce di Di Francesco, altrettanto in emergenza. Formazioni, tv e pronostico. lifestyleblog.it

Di Francesco alla vigilia di Verona Lecce Le parole del tecnico - facebook.com facebook

Barbas suona la carica: «Avanti Lecce, a Verona non puoi sbagliare» x.com