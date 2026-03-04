Domenica si giocherà a Bologna il match tra il Verona e il Bologna, con molte assenze tra i veneti. Sammarco e Orban saranno in campo per l’ultima occasione di evitare la retrocessione. Il Verona, reduce da una sconfitta all’ultimo minuto contro il Napoli, si presenta con poche speranze di salvezza e si trova a nove punti dalla zona tranquilla.

Match da ultima spiaggia, quello di domenica per il Verona al Dall’Ara. Reduce dalla sconfitta all’ultimo minuto con il Napoli, l’Hellas, ultima e staccata di nove lunghezze dalla zona salvezza, cerca un colpaccio per sperare di riaprire la corsa. Il tecnico Sammarco ritrova Orban dopo i due turni di squalifica, miglior marcatore della squadra con 7 reti e a segno all’andata. Tra l’altro il calciatore nigeriano fu nel mirino di Sartori e del Bologna e ha voglia di mettersi in mostra in vista del mercato estivo e del probabile ritorno all’Hoffenheim per fine prestito. Il Verona dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti: stagione finita per Serdar, indisponibili e non certi di recuperare anche Bernede, Lirola, Belghali e Lovric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso domenica. Verona, tante assenze. Sammarco con Orban per l’ultima spiaggia

