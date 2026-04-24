Vent' anni di StreetGames a Novara | la nuova edizione diventa itinerante

A Novara, dal 20 al 28 giugno, torna StreetGames, giunto alla sua ventesima edizione. La manifestazione, che negli anni ha portato sport, musica e intrattenimento nel centro cittadino, quest’anno si svolgerà in diverse location della città, rendendo l’evento più itinerante rispetto alle edizioni passate. La manifestazione coinvolge varie discipline sportive e momenti musicali, attirando un pubblico vario e appassionato.

Vent'anni di sport, musica e intrattenimento nel cuore della città. Dal 20 al 28 giugno torna a Novara l'appuntamento con gli StreetGames, che tagliano il traguardo della ventesima edizione. La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento per l'inizio della stagione estiva novarese, si.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La città accelera sulla sostenibilità: in vent'anni -40% di emissioni e ora la nuova edizione del forum nazionaleNon solo un grande evento nazionale sul futuro dell’energia e della sostenibilità, ma anche l’occasione per mostrare dove sta andando Padova e quali... Mercato immobiliare a Novara: da vent'anni non si registravano dati così positivi"Dopo la decelerazione registrata nel corso del 2024, il mercato immobiliare residenziale ha ripreso la via della risalita.