Venezuela e Colombia | piano d’azione per blindare il confine

A Caracas si sono incontrate rappresentanti di Venezuela e Colombia per discutere delle misure di sicurezza lungo il confine tra i due paesi. Durante l'incontro, Delcy Rodríguez e Gustavo Petro hanno concordato un piano di azione volto a coordinare le attività di intelligence e le strategie operative, con l’obiettivo di rafforzare la sorveglianza e il controllo delle zone di confine. L'iniziativa si inserisce in un tentativo congiunto di migliorare la gestione delle questioni di sicurezza tra i due stati.

? Cosa sapere Delcy Rodríguez e Gustavo Petro si incontrano a Caracas per la sicurezza del confine.. Il vertice mira a coordinare intelligence e strategie comuni tra Venezuela e Colombia.. A Caracas, la presidente ad interim Delcy Rodríguez accoglie oggi il colombiano Gustavo Petro per un vertice che punta alla gestione coordinata della sicurezza lungo il confine tra i due Paesi. L’incontro rappresenta il secondo contatto diretto di Petro con un capo di Stato da quando ha preso le redini del suo governo a gennaio, in un periodo segnato dal cambio di leadership a Caracas dopo l’arresto di Maduro. La linea tracciata dal leader progressista colombiano, il cui mandato scadrà quest’anno, si è già distinta per la ferma opposizione all’intervento militare degli Stati Uniti nel territorio venezuelano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela e Colombia: piano d’azione per blindare il confine Notizie correlate Esequibo: l’Aia decide sul confine tra Guyana e Venezuela? Cosa sapere La Corte internazionale di giustizia avvia il 4 maggio le udienze sull'Esequibo a L'Aia. Colombia, i video degli attraversamenti illegali dal Venezuela per tentare di votare alle elezioniIl ministro della Difesa colombiano Pedro Sánchez ha dichiarato che un gruppo di persone ha tentato di attraversare illegalmente il confine con il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ma le arepas sono colombiane o venezuelane? La videoricetta per cuocere le antichissime focacce; Shield of the Americas – II; La stretta del presidente contro i migranti; Chi è Ali Zaki Hage Jalil, il presunto agente di Hezbollah estradato dal Venezuela. Venezuela-Colombia, vertice a Caracas su frontiera e gasColombia e Venezuela hanno discusso di sicurezza di frontiera, energia e commercio durante un incontro ad alto livello a Caracas tra ministri dei due Paesi. Al termine dei colloqui, la presidente ad ... ansa.it Venezuela, Maduro propone un'alleanza militare con la ColombiaIl presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha proposto durante il suo programma settimanale sulla televisione di stato, Vtv, che le forze armate di Venezuela e Colombia collaborino in un'operazione ... ansa.it Adesso l’Indonesia vuole il controllo dello Stretto di Malacca: dopo Hormuz, Panama e Venezuela, per la Cina si profilano guai seri - facebook.com facebook #Notizia || Presidente ad interim #Venezuela @delcyrodriguezv attraverso una grande mobilitazione nazionale invita il paese all'unità per raggiungere una #Venezuela libera dalle sanzioni @Cancilleria_ve shorturl.at/why57 x.com