La Corte internazionale di giustizia a L'Aia ha iniziato il 4 maggio le udienze relative alla disputa territoriale tra Guyana e Venezuela sull'Esequibo. La discussione si concentra sulla definizione del confine tra i due Paesi, con entrambe le parti presenti per presentare le proprie argomentazioni. La causa riguarda una regione ricca di risorse naturali, al centro di una lunga controversia tra le due nazioni.

? Cosa sapere La Corte internazionale di giustizia avvia il 4 maggio le udienze sull'Esequibo a L'Aia.. La disputa tra Guyana e Venezuela coinvolge 160mila chilometri quadrati ricchi di petrolio.. Il 4 maggio prossimo, la Corte internazionale di giustizia darà inizio alle udienze presso la sede de L’Aia per esaminare il contenzioso territoriale tra Guyana e Venezuela riguardante l’Esequibo. Il procuratore generale guyanese Mohabir Anil Nandlall ha comunicato che, data la natura estremamente complessa della vicenda, le sessioni giudiziarie potrebbero estendersi per diverse giornate. Le radici giuridiche del conflitto per i 160mila chilometri quadrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esequibo: l’Aia decide sul confine tra Guyana e Venezuela

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