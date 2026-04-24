Veicoli senza assicurazione o revisione nel 2025 a Bergamo 1.178 tra fermi e sequestri

Nel corso del 2025, a Bergamo sono stati effettuati oltre mille fermi e sequestri di veicoli senza assicurazione o revisione. Durante l'anno sono stati rilevati quasi 41mila casi di contravvenzioni e sono stati denunciati 452 soggetti per vari reati, tra cui l’uso di documenti falsi, auto in leasing non restituite e il mancato pagamento del pedaggio. Sono stati inoltre coinvolti numerosi incidenti stradali.

I NUMERI. In un anno rilevati oltre mille incidenti, quasi 41mila le contravvenzioni elevate. I denunciati sono stati 452 tra documenti falsi, auto in leasing mai restituite e pedaggio saltato. Nel 2025 la polizia stradale di Bergamo ha sottoposto a fermo amministrativo 869 veicoli, tra auto e mezzi pesanti, e ha sequestrato 309 vetture. Un totale di 1.178 mezzi sottratti alla strada, nella maggior parte dei casi perché i documenti sono risultati non a norma, tra assicurazioni scadute o revisioni mai effettuate. Un fenomeno purtroppo in crescita nella nostra provincia e che vede il personale della polizia stradale – guidato dal dirigente Mauro Livolsi e che comprende anche le sottosezioni di Treviglio e Seriate (quest’ultima con competenza sull’A4) – impegnato quotidianamente al contrasto: del resto, 1.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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