Vavassori travolge Djere a Roma | vince anche contro i scommettitori

Nel torneo Challenger di Roma, Andrea Vavassori ha battuto Laslo Djere con i punteggi di 6-3 e 6-4, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria del piemontese, che ora affronterà il giocatore di nazionalità francese Pol Martin Tiffon. La sfida ha visto Vavassori prevalere in due set, superando anche le aspettative di alcuni scommettitori.

? Cosa sapere Andrea Vavassori batte Laslo Djere 6-3 6-4 al Challenger 75 di Roma.. Il piemontese accede ai quarti di finale contro il giocatore Pol Martin Tifffon.. Andrea Vavassori ha superato Laslo Djere con 6-3 6-4 nella quarta giornata del Roma Garden Open, un torneo Challenger 75 che vede il piemontese progredire verso i quarti di finale sotto un sole caldo ma non opprimente. Il clima terso della capitale ha fatto da cornice a una prestazione tecnica e tattica di alto livello da parte del trentenne di Torino. Dopo aver utilizzato lo scontro iniziale contro il ceco Mrva per ritrovare il ritmo agonistico, Vavassori ha dimostrato una gestione magistrale del campo contro un avversario solido come il serbo Djere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vavassori travolge Djere a Roma: vince anche contro i scommettitori Notizie correlate Sanremo 2026, chi vince per gli scommettitori: la classifica finaleA distanza di poche ore dalla finale, cambia nuovamente la classifica degli scommettitori: ecco chi potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2026. La Virtus passa a Napoli e si gode Ferrari. Reggio Emilia travolge Trieste, vince anche SassariLa Virtus sbanca Napoli (71-90), trascinata da un Ferrari strepitoso (19 punti) e allunga su Brescia.