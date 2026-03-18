Due agenti della Polizia di Stato che tornavano da un servizio alle Paralimpiadi di Cortina nel Vicentino hanno prestato soccorso a un uomo di quarant’anni, un operaio romeno, colto da arresto cardiaco. I poliziotti, che si trovavano in transito, si sono fermati e hanno iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo a ridargli vita. L’intervento tempestivo ha permesso di salvare la vita all’uomo.

Due agenti della Polizia di Stato, in transito nel territorio del Vicentino mentre rientravano da un servizio alle Paralimpiadi di Cortina, hanno salvato la vita a un operaio romeno di quarant’anni colto da arresto cardiaco. L’intervento si è svolto a Rosà, nei pressi di Bassano del Grappa, dove i due funzionari pubblici hanno praticato per venti minuti il massaggio cardiaco su un conducente privo di sensi dopo che la sua Ford Fiesta si era schiantata contro un palo. La scena dell’incidente presentava segni evidenti dell’impatto e l’airbag esploso, dettagli che hanno immediatamente allertato gli operatori sul rischio reale per la vita del guidatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle Paralimpiadi al salvataggio: due agenti ridanno vita

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