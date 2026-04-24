Circa 8 milioni di italiani hanno deciso di rinunciare alle ferie previste per il 25 aprile e il 1° maggio, a causa dell’aumento del costo della vita e delle tensioni internazionali. Nel frattempo, 5,4 milioni di persone si sono orientate verso destinazioni diverse, spinti dalla situazione di instabilità in Iran. Questi dati riflettono come le condizioni economiche e politiche influenzino le scelte di viaggio degli italiani in questo periodo.

? Cosa sapere 8,1 milioni di italiani rinunciano alle ferie per il 25 aprile e il 1° maggio.. Carovita e tensioni in Iran spingono 5,4 milioni di viaggiatori verso nuove mete.. Otto milioni di italiani rinunciano alle ferie per il 25 aprile e il 1° maggio mentre le tensioni in Iran spingono oltre 5 milioni di viaggiatori a cambiare completamente meta. Il delle prossime festività è stato stravolto da una combinazione di instabilità geopolitica e carovita. Secondo i dati mUp Research, la decisione di non partire ha colpito una fetta enorme della popolazione: 8,1 milioni di persone hanno cancellato i propri programmi. Tra coloro che hanno deciso di muoversi comunque, un gruppo consistente di 5,4 milioni di individui ha dovuto ricalibrare la propria rotta verso destinazioni diverse da quelle originariamente previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vacanze a rischio: 8 milioni di italiani fermi tra carovita e tensioni

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