Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, ha risposto alle accuse di stalking mosse dall'ex compagno, dichiarando che intende dimostrare la propria innocenza. Dopo il rinvio a giudizio, l’ex protagonista del programma ha spiegato di aver intrapreso una lunga battaglia legale e personale, e di voler chiarire la propria posizione con prove concrete. La vicenda riguarda le accuse di comportamenti persecutori che le sono state rivolte.

L'ex tronista interviene dopo il rinvio a giudizio e respinge le accuse mosse dall'ex compagno. Parla di una lunga battaglia personale e legale, dichiarando di voler dimostrare la propria innocenza. L'ex tronista di Uomini e Donne, Federica Aversano, è finita al centro della cronaca giudiziaria. Dopo la notizia del suo rinvio a giudizio per presunti atti di stalking ai danni dell'ex compagno, la 30enne campana ha deciso di affidare la sua verità a una lunga intervista rilasciata a Fanpage. Federica Aversano rinviata a giudizio: le accuse dell'ex compagno Secondo l'impianto accusatorio, Federica avrebbe molestato e minacciato il padre di suo figlio (che oggi ha sei anni e vive con lei).🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Federica Aversano replica alle accuse di stalking: “Dimostrerò la verità”

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