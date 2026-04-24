Uomini e Donne | Elisabetta e Sebastiano innamorati all’Isola d’Elba la reazione di Simona

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa si sono incontrati all’Isola d’Elba e hanno deciso di riprendere la loro relazione, sorprendendo amici e follower. La notizia ha suscitato reazioni, tra cui quella di una persona legata alla coppia, che ha espresso il suo punto di vista pubblicamente. La coppia ha condiviso alcuni momenti della loro riappacificazione sui social, mostrando il sorriso e l’affetto tra loro.

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno sorpreso tutti quando hanno deciso di dare una seconda chance alla loro storia d'amore. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere faranno il loro arrivo nello studio per annunciare il loro ritorno di fiamma. La novità scatenerà le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che daranno vita ad una violenta discussione con la coppia. Gli opinionisti accuseranno Sebastiano di aver preso in giro Simona Cannata, con la quale era uscito da Uomini e Donne. Critiche che non sembrano aver scalfito l'ormai ex cavaliere ed Elisabetta Gigante. Proprio quest'ultima ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui si riprende mentre balla e bacia avvinghiata Sebastiano all'interno di un bar dell'Isola d'Elba con il seguente commento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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