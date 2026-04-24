Università di Parma | concorso pubblico per un posto
L'Università di Parma ha aperto un concorso pubblico per la copertura di un posto di lavoro. La selezione avverrà attraverso una procedura che considererà sia i titoli che gli esami. La chiamata riguarda un'unità di personale, senza ulteriori dettagli sul ruolo specifico o i requisiti richiesti. La pubblicazione del bando ufficiale è stata resa nota di recente.
L’Università di Parmaha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 1 unità di personale. Queste le posizioni richieste: selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 tecnologo di II livello, ex art. 24 bis legge n. 2402010, con contratto di lavoro a tempo pieno e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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