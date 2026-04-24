Università di Parma | concorso pubblico per un posto

L'Università di Parma ha aperto un concorso pubblico per la copertura di un posto di lavoro. La selezione avverrà attraverso una procedura che considererà sia i titoli che gli esami. La chiamata riguarda un'unità di personale, senza ulteriori dettagli sul ruolo specifico o i requisiti richiesti. La pubblicazione del bando ufficiale è stata resa nota di recente.