Unipd dai resti cremati nuovi modi per leggere le società antiche

Una ricerca condotta dal dipartimento dei Beni Culturali di un'università italiana ha analizzato i resti umani cremati rinvenuti in vari contesti archeologici. L'obiettivo dello studio è stato quello di trovare nuovi metodi per interpretare le società antiche attraverso l'esame di questi resti. I risultati forniscono spunti su pratiche funerarie e rituali dell’epoca, contribuendo alla comprensione delle comunità del passato.

Una ricerca coordinata dal dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova ha fatto luce su uno degli ambiti più complessi della bioarcheologia: lo studio dei resti umani cremati.A lungo considerati difficili da interpretare, questi reperti si rivelano oggi una fonte preziosa per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Resti romani e mura antiche fuori dai circuiti turistici: aree chiuse, manutenzione assente e siti lasciati all’incuriaNapoli è una delle città più ricche di storia al mondo, ma una parte consistente del suo patrimonio archeologico resta invisibile o abbandonata. Microsoft può leggere i dati cifrati del tuo PC: tre modi per impedirlo definitivamenteUn episodio recente ha riportato sotto i riflettori una questione che molti utenti Windows ignorano completamente: chi controlla davvero le chiavi di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Unipd, dai resti cremati nuovi modi per leggere le società antiche; L'Università di Padova analizza i resti umani cremati nell'antica Roma. Unipd, dai resti cremati nuovi modi per leggere le società anticheUno studio coordinato dall'Ateneo e pubblicato sulla rivista PLoS ONE analizza i reperti ritrovati nella necropoli romana di La Cona, a Teramo, facendo emergere dati su rituali e popolazioni. «Le crem ... padovaoggi.it L'Università di Padova analizza i resti umani cremati nell'antica RomaI resti umani cremati sono una fonte cruciale per comprendere non solo i rituali funerari, ma anche gli aspetti più profondi dell'organizzazione sociale e della biologia delle comunità antiche. (ANSA) ... ansa.it https://www.chioggianews24.it/palazzo-grassi-unipd-accordo-fatto-per-18-anni/ - facebook.com facebook