Un' imperfezione sul logo tradisce il business del falso | sequestrate 5mila Nike contraffatte in vendita anche in Brianza

Nella Brianza, sono state sequestrate circa cinquemila scarpe con il logo Nike contraffatto, messe in vendita come prodotti autentici. Le calzature sembravano quasi perfette, ma osservazioni dettagliate hanno rivelato alcune piccole imperfezioni nella struttura e nella grafica del marchio. Le autorità hanno intercettato il lotto prima che raggiungesse i rivenditori, interrompendo così la diffusione di prodotti falsificati.

Apparentemente erano perfette. Quasi del tutto identiche a quelle vere. A tradirle, a un occhio attento, sono state alcune piccole imperfezioni nella struttura e nella grafica del marchio. Così, da Cusano Milanino (Milano), la guardia di finanza ha scoperto una ramificata rete internazionale.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Le false Nike smascherate in un negozio di Cusano Milanino grazie a un’imperfezione del “baffo”: scatta il maxi sequestroPaderno Dugnano (Milano), 24 aprile 2026 – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno smantellato una ramificata... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Un'imperfezione sul logo tradisce il business del falso: sequestrate 5mila Nike contraffatte in vendita anche in Brianza; Le false Nike scoperte nel negozio di Cusano Milanino grazie a un’imperfezione del baffo: scatta il maxi sequestro; Maxi inchiesta sulle false Nike partita da un negozio di Cusano sequestrate 5000 paia di scarpe. GdF scopre rete internazionale del falso: scarpe Nike contraffatte Scovato dai finanzieri anche un esercizio commerciale della provincia di Potenza - facebook.com facebook