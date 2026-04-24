Una vergogna per l’Italia Enrico Mentana non si trattiene ferma il tg e spara tutto in diretta

Durante la diretta di ieri sera, il noto giornalista e volto storico dell’informazione televisiva ha interrotto il telegiornale per esprimere un giudizio forte su una questione di attualità. La sua reazione ha attirato l’attenzione di pubblico e colleghi, in un momento in cui si discute di temi legati all’attualità e alla gestione dell’informazione in Italia. Enrico Mentana è riconosciuto per il ruolo di rilievo che riveste nel panorama mediatico nazionale.

Da anni volto autorevole dell’informazione televisiva italiana, Enrico Mentana è considerato uno dei direttori più influenti nel panorama mediatico. Alla guida del TgLa7, ha costruito uno stile diretto, riconoscibile, spesso capace di trasformare anche le notizie più complesse in momenti di forte dibattito pubblico. Non è raro che le sue parole, pronunciate in studio, finiscano per alimentare discussioni ben oltre i confini della cronaca. Proprio questo è accaduto nelle ultime ore, quando il giornalista ha preso posizione su una vicenda che intreccia sport, politica internazionale e polemiche. Un tema che ha immediatamente acceso l’opinione pubblica e che coinvolge direttamente anche la Nazionale italiana, reduce da un momento tutt’altro che brillante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Enrico Mentana difende Gaia Tortora: “Non ha mai sostenuto il sì attraverso il Tg La7”Enrico Mentana parla a Tv Talk della vicenda di Gaia Tortora, volto della campagna per li sì al referendum: "È la figlia di Enzo Tortora, sapeva di...

“Ca***”. Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sbrocca in diretta. Non si trattiene e viene giù tuttoIl caso di Abderrahim Mansouri, 28 anni, di origine marocchina, ucciso durante un controllo antidroga al boschetto di Rogoredo, alla periferia sud di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Italia al mondiale al posto dell'Iran, Enrico Mentana: Sarebbe una vergogna ulteriore per noi...; Mentana sulla proposta di far rientrare l’Italia ai Mondiali: Sarebbe una vergogna perché…; Mentana sulla proposta di far rientrare l'Italia ai Mondiali: il commento sardonico; Italia ripescata ai Mondiali? Enrico Mentana: Sarebbe squallido e ingiusto.

Italia al mondiale al posto dell'Iran, Enrico Mentana: Sarebbe una vergogna ulteriore per noi...Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? L’ipotesi, rilanciata da Paolo Zampolli, scatena il dibattito. Il commento di Enrico Mentana. la7.it

Mentana sulla proposta di far rientrare l’Italia ai Mondiali: Sarebbe una vergogna perché…Il commento del direttore del TG La7 Enrico Mentana sulla proposta di far rientrare l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran ... fcinter1908.it

"Sarebbe una vergogna ulteriore per l'#Italia": anche #EnricoMentana, nel corso del #TgLa7, prende posizione contro l'ipotesi-ripescaggio ai #Mondiali2026 per cui si sta muovendo #PaoloZampolli - facebook.com facebook

Italia al mondiale al posto dell'Iran, Enrico Mentana: "Sarebbe una vergogna ulteriore per noi...". x.com