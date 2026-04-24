Una lista delle sneaker più controverse di sempre

Negli ultimi anni, alcune sneaker sono diventate al centro di discussioni accese a causa delle loro caratteristiche, dei materiali utilizzati o delle collaborazioni con marchi noti. Questi modelli hanno attirato l’attenzione sia degli appassionati che dei critici, spesso dividendo le opinioni sul loro stile o sulla loro originalità. La selezione include scarpe che hanno fatto parlare di sé per vari motivi, generando opinioni contrastanti tra pubblico e addetti ai lavori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le sneaker esistono da ben più di cento anni. E, in tutto questo tempo, sono passate dall’essere semplici scarpe sportive con la suola di gomma a qualcosa di molto più grande. Quello che è nato sui campi da gioco e sulle piste ora si vede ovunque: in prima fila, sulle app di rivendita e in qualunque argomento di discussione della tua chat di gruppo di questa settimana. I modelli che contano davvero, però, non sono sempre quelli che gli appassionati di sneaker amano a prima vista.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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4am List! Unpacking Sneaker Microchips & Future Predictions!

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