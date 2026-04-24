Un posto al sole anticipazioni dal 27 al 30 aprile | rapporto difficile tra Maurizio e le figlie Sabbiese preoccupato per il colpo a Palazzo Palladini

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 27 al 30 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo il difficile rapporto tra Maurizio e le gemelle Cirillo, e l’organizzazione del colpo a Palazzo Palladini che vedrà Sabbiese contrapposto a Rino. Pronti a scoprire le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Micaela decide di incontrare Maurizio. Serena resta cauta con Maurizio, mentre Manuela è decisa a rafforzare il legame con il padre. Micaela, nonostante l’apparente ostilità, potrebbe cambiare idea grazie a Samuel.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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