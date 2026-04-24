Un nuovo volto per il centro di Alfonsine

È in corso un intervento di riqualificazione che interessa il centro di Alfonsine, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico e migliorare l’aspetto della zona. La ristrutturazione coinvolge diverse aree del centro cittadino e mira a dare nuova vita agli spazi pubblici. L’intervento è finalizzato a rendere più funzionali e attrattivi i luoghi centrali della città, coinvolgendo lavori di rifacimento e riqualificazione urbana.

È finalizzata a valorizzare e ridare slancio al patrimonio pubblico la profonda operazione di riqualificazione che interessa il centro di Alfonsine. A fare il punto sui cantieri avviati e quelli in partenza nei prossimi mesi è l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Laudini: "Il centro della cittadina sta cambiando fisionomia, grazie a una molteplicità di interventi che contribuiranno a renderlo più bello, sicuro e attrattivo. Si tratta di interventi importanti­anche dal punto di vista delle risorse economiche movimentate: stiamo infatti parlando complessivamente di più di 11 milioni di euro, di cui 8,5 finanziati con contributi pubblici. La sicurezza degli edifici comunali è uno dei principali obiettivi di questa amministrazione, sia per quanto riguarda quelli scolastici che per altri edifici strategici".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo volto per il centro di Alfonsine “Io e Alfonso…”. A letto con Signorini, accusa choc di Fabrizio Corona: ora parla il concorrente Notizie correlate Leggi anche: Da Alfonsine alla guida della Diocesi: Michele Morandi nuovo vescovo di Faenza-Modigliana Leggi anche: Autismo, il volto concreto dell’inclusione: il Centro Rio Bo sempre più punto di riferimento Contenuti utili per approfondire Si parla di: Un nuovo volto per il centro di Alfonsine; La cartolibreria cambia gestione dopo 80 anni, da Danilo a Cristina: Ma mi ha dato tante soddisfazioni. La cartolibreria cambia gestione dopo 80 anni, da Danilo a Cristina: Ma mi ha dato tante soddisfazioniAlfonsine, il negozio in corso Matteotti gestito da Martini passerà nelle mani di Gertruda. Un’eredità certamente pesante che, però, la nuova proprietaria ha accolto con grande piacere e il giusto spi ... msn.com