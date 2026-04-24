Una nuova produzione di Hulu, che sarà disponibile su Disney+, racconterà la storia di una lotta contro la mafia. La serie, ancora senza nome ufficiale, si concentrerà su eventi di giustizia e sulla battaglia contro organizzazioni criminali. La narrazione si concentrerà su personaggi coinvolti in questa lotta, con un'attenzione particolare ai dettagli degli avvenimenti e alle procedure legali. La data di uscita non è stata ancora annunciata.

Un grande racconto di giustizia e di lotta alla mafia ci aspetta nella prossima produzione targata Hulu. La docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi World Wide Mafia, ‘Ndrangheta debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions e basata su eventi reali, questo nuovo progetto originale scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretto da Charmelot e Chayé racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ad alcuni dei suoi protagonisti, la storia e l’attualità dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un grande racconto di lotta contro la mafia sta per arrivare su Disney+

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