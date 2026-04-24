Un 25 aprile tra workshop mostre musica e condivisione

Il 25 aprile a Lecce è stato caratterizzato da un calendario di eventi che ha incluso workshop, mostre e musica, creando un’occasione di incontro tra i partecipanti. La giornata è stata dedicata alla condivisione di esperienze e alla riflessione sui valori della Resistenza, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e la rilevanza di questa ricorrenza nel presente. Numerosi cittadini hanno partecipato alle attività organizzate nel centro cittadino.

LECCE - Una giornata pensata come spazio aperto di incontro, riflessione e condivisione, per respirare del tutto i valori della Resistenza e rinnovarne l’attualità nel presente. Torna anche quest’anno a Tagliatelle - Stazione Ninfeo, in via del Ninfeo a Lecce, il 25 aprile organizzato da Terra.🔗 Leggi su Lecceprima.it Comment transformer le chaos en musique Avec Ibrahim Maalouf | LA GRANDE GALERIE Notizie correlate Celebrazioni del 25 aprile in città: il programma completo tra cortei, mostre e la cupola tricoloreLa Città di Novara celebra l’81° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative commemorative, culturali e formative dedicate alla... Leggi anche: Università di Firenze, al via Percorsi di pace tra lezioni, seminari, mostre e workshop Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Leporano, al Canneto Beach torna A Sud del Mondo: musica, cultura e innovazione per un’intera giornata; Weekend: cosa fare 24 – 25 – 26 aprile 2026; VIDEO | Dal 25 E' festa d'aprile, otto giorni di cultura, socialità e impegno; Giornata della Terra Torino 2026: il 25 aprile 60 eventi nei Giardini dei Musei Reali. 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori25 aprile in Toscana: cosa fare e dove andare, dai musei gratis alle sagre, dai festival alle visite guidate, tra borghi e città. intoscana.it Lecce, il 25 aprile a Tagliatelle - Stazione Ninfeo: workshop, mostre e tanta musicaUna giornata pensata come spazio aperto di incontro, riflessione e condivisione, per respirare del tutto i valori della Resistenza e ... msn.com Musei spezzini protagonisti del fine settimana. Museo Navale, Camec, Mediateca ed Etnografico propongono eventi di interesse. Sabato 25 aprile, il Museo Navale attiverà una stazione radio operativa, curata dai Radioamatori Italiani e dai Radioamatori Mari facebook 25 APRILE | Da Bella Ciao, cantata in tutto il mondo, ai papaveri rossi, i simboli della Liberazione e della Resistenza #ANSA x.com