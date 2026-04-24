Un 25 aprile tra workshop mostre musica e condivisione

Da lecceprima.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile a Lecce è stato caratterizzato da un calendario di eventi che ha incluso workshop, mostre e musica, creando un’occasione di incontro tra i partecipanti. La giornata è stata dedicata alla condivisione di esperienze e alla riflessione sui valori della Resistenza, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e la rilevanza di questa ricorrenza nel presente. Numerosi cittadini hanno partecipato alle attività organizzate nel centro cittadino.

LECCE - Una giornata pensata come spazio aperto di incontro, riflessione e condivisione, per respirare del tutto i valori della Resistenza e rinnovarne l’attualità nel presente. Torna anche quest’anno a Tagliatelle - Stazione Ninfeo, in via del Ninfeo a Lecce, il 25 aprile organizzato da Terra.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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