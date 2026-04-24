L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per collaborare sulla gestione dei minerali critici, puntando a rendere più robusta la catena di approvvigionamento di queste risorse. L'intesa è stata siglata durante un incontro a Washington, segnando un passo importante nella cooperazione tra i due blocchi per affrontare le sfide legate alle materie prime essenziali per l'industria e le tecnologie moderne.

Unione Europea e Stati Uniti rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche. A Washington il commissario Ue al Commercio Maros Šefcovic e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno firmato un protocollo d'intesa per un partenariato sulle catene di approvvigionamento di minerali critici, per renderle "sicure e sostenibili". In parallelo è stato presentato un piano d'azione con misure per "rafforzare la resilienza", annuncia una nota di Bruxelles, tra cui strumenti commerciali, standard comuni e incentivi a investimenti, aprendo anche a una possibile iniziativa plurilaterale con partner globali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ue e Usa firmano intesa sui minerali critici, 'più resilienza'

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