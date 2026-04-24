L'Udinese ha annunciato che sabato 2 maggio, durante la partita contro il Torino allo Stadio Friuli, verrà indossata una maglia speciale in occasione del 50° anniversario del terremoto. La squadra sfoggerà un modello commemorativo, pensato per ricordare quell’evento. La cerimonia si terrà prima del calcio d’inizio e sarà accompagnata da iniziative dedicate alla memoria di quei momenti.

? Cosa sapere L'Udinese presenta una maglia speciale sabato 2 maggio allo Stadio Friuli contro il Torino.. L'iniziativa commemora il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 nei comuni friulani.. Sabato 2 maggio, lo Stadio Friuli ospiterà l’incontro tra Udinese e Torino trasformandosi in un luogo di memoria collettiva per celebrare il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. L’iniziativa promossa dalla società bianconera intende onorare una ferita profonda che ha colpito case, intere comunità e nuclei familiari, trasformandosi nel tempo nel simbolo della capacità di rialzarsi di un intero popolo. La giornata non sarà soltanto un evento sportivo, ma un momento di riflessione sul percorso di ricostruzione che ha segnato la storia friulana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese, il rito della memoria: maglia speciale per il 50° del sisma

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