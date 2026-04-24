Ucraina pesante attacco aereo russo sulla città di Odessa

Nella città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, un attacco aereo russo ha provocato due morti e quattordici feriti. L’attacco si è verificato recentemente, causando danni e preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e stanno valutando i danni causati dall’attacco. La situazione rimane tesa nella regione, con le forze coinvolte che continuano a monitorare l’area.

In Ucraina è di due morti e 14 feriti il bilancio di un pesante attacco aereo russo sulla città di Odessa, nel sud del paese. Colpiti quattro edifici nella città sul Mar Nero. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, pesante attacco aereo russo sulla città di Odessa Ucraina, pesante attacco aereo russo sulla città di Odessa Notizie correlate Ucraina, l'incendio al porto di Odessa dopo un attacco russoUn attacco da parte della Russia ha danneggiato il porto e le infrastrutture civili nella regione di Odessa, in Ucraina. Ucraina, attacco russo a Odessa: morti tre civili, anche un bambinoTre persone, tra cui un bambino, sono morte in seguito a un attacco notturno russo che ha colpito la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Ucraina senza tregua, Putin lancia il più pesante attacco negli ultimi mesi: oltre 700 tra droni e missili, 17 i mortiLa furia di Vladimir Putin contro l’Ucraina non accenna a placarsi. Nella notte tra mercoledì e giovedì l’esercito russo ha scatenato contro Kiev uno dei più pesanti attacchi degli ultimi mesi: nei ra ... unita.it Guerra Ucraina Russia, 2 morti e 14 feriti negli attacchi russi su Odessa. LIVEAttacchi aerei russi sulla città di Odessa hanno causato due morti e 14 feriti. Gli attacchi hanno colpito 4 edifici nella città sul Mar Nero. L'Ucraina è soggetta a quotidiani attacchi di droni e mis ... tg24.sky.it