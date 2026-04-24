Tutti gli eventi di maggio a Cittadella

A Cittadella, il mese di maggio sarà caratterizzato da diversi eventi che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. Le iniziative sono state segnalate da fonti ufficiali e include incontri culturali, mercatini e manifestazioni all’aperto distribuite nel centro storico e nelle aree pubbliche della città. Questi appuntamenti si svolgeranno nel corso del mese, offrendo occasioni di svago e partecipazione per tutti gli interessati.

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di maggio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: [email protected], www.muradicittadella.it).Eventi in evidenza Tour Discover.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Lecco - Fondazione Sinderesi - Il bilancio di 10 anni di attività Notizie correlate Tutti gli eventi di marzo a CittadellaMURA E CAMMINAMENTO DI RONDA Orari di apertura:Lunedì-Venerdì dalle 9 alle 18Sabato, Domenica e Festivi dalle 9 alle 19cittadella@historiatravel. Tutti gli eventi di febbraio a CittadellaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) MURA E... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tutti gli eventi di maggio a Cittadella 2026; Maggio 2026 in Italia: festival e segreti mai raccontati; 25 aprile e 1° maggio a Riccione: tutti gli eventi dei ponti primaverili; Maggio Fioranese 2026. Dai salumi affumicati fino ai vini da meditazione passando per l’olio: gli eventi da non perdereTra il 25 aprile e il Primo Maggio in tutta Italia sono numerosi gli appuntamenti che omaggiano le eccellenze enogastronomiche ... repubblica.it Concerti 2026, i più attesi di maggioIl mese di maggio si accende con una delle stagioni live più ricche degli ultimi anni: tra debutti nei palasport, grandi ritorni e ospiti internazionali, il calendario italiano si riempie di appuntame ... rockol.it Pensioni, 600 euro in più l’anno (ma non per tutti) - facebook.com facebook Buongiorno a tutti Voi. Dio Vi Benedica e accompagni sempre nella vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. L’Eucaristia è forza per il cammino, presenza che sostiene. x.com