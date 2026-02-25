Tutti gli eventi di marzo a Cittadella

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA Orari di apertura:Lunedì-Venerdì dalle 9 alle 18Sabato, Domenica e Festivi dalle 9 alle [email protected] MUSEO DEL DUOMO Orari di apertura:sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita [email protected] TEATRO SOCIALE Orari di apertura:sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18Domenica 1 e 15 marzo dalle 11 alle 15.* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita [email protected] PALAZZO PRETORIO Orari di apertura:tutti i sabato e domenica e festivi: dalle 11 alle 14.* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita [email protected] ORATORIO DEL SALVATORE Giorni e Orari di apertura:per informazioni contattare l'Ufficio IAT di Cittadella* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidatacittadella@historiatravel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche:

Tutti gli eventi di gennaio a Cittadella

Tutti gli eventi di febbraio a Cittadella

Associazioni Studentesche e Universita' - Giampiero De Marzo (Taranto Unita) - Ep.2

Temi più discussi: Le ragioni del NO. Le date di tutti gli eventi Acli dal 25 febbraio al 20 marzo - Acli; Tutti gli eventi di marzo a Materia; ToscanaInFolk, l'incontro su Gaza e tutti gli eventi di oggi; Pokémon GO: tutti gli eventi di marzo 2026.

Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereMostre, installazioni e spettacoli legati ai Giochi Olimpici Invernali 2026: un viaggio culturale tra Lombardia, Veneto e Trentino ... ilfattoquotidiano.it

Tutti gli eventi food da seguire durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano sulle nostre montagne e nelle nostre città non solo la grande festa dello sport, ma anche un calendario di eventi gastronomici da non perdere ... vanityfair.it

E il 14 marzo tutte e tutti in piazza a Roma a fare al Governo Meloni. x.com

E il 14 marzo tutte e tutti in piazza a Roma a fare al Governo Meloni - facebook.com facebook