In molte città europee il turismo sta vivendo un vero e proprio boom, con strutture ricettive sempre più affollate, tariffe in aumento e aeroporti pieni di passeggeri. Tuttavia, i salari di chi lavora in questo settore, come receptionist, camerieri e personale stagionale, restano invariati o crescono molto lentamente. Questa disparità evidenzia come il successo del settore turistico non si rifletta in un miglioramento immediato delle condizioni di chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita.

Le camere delle strutture ricettive si riempiono, i prezzi salgono, gli aeroporti battono record, ma la busta paga di chi tiene in piedi questa macchina – receptionist, camerieri, addetti ai piani, personale stagionale, driver, operatori dei servizi – non corre alla stessa velocità del turista. È questo il punto cieco del nuovo boom dei viaggi in Europa: il turismo cresce, ma il lavoro che lo sostiene non sempre si rafforza allo stesso modo. Il problema non è marginale. La Commissione europea avverte che nei 100 territori Ue con la più alta intensità turistica si registrano in media 44 notti per residente, contro una media europea di 6. E aggiunge che quando alta intensità e forte stagionalità si sommano, aumentano i rischi di squilibrio economico, pressione sulle risorse e vulnerabilità agli shock della domanda.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Turismo record, stipendi fermi: le città europee dove il boom non diventa benessere

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