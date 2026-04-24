Turismo il report della Camera di Commercio | Le grandi mostre volano economico fondamentale

Secondo un recente rapporto della Camera di Commercio, il settore del turismo si conferma un motore economico, con le grandi mostre che registrano un aumento nei ricavi. Nella provincia di Forlì-Cesena, il comparto di alloggio e ristorazione ha concluso il 2025 con trasformazioni strutturali e flussi turistici in evoluzione, indicando un quadro complesso e in cambiamento.

Il settore "Alloggio e ristorazione" nella provincia di Forlì-Cesena chiude il 2025 con un quadro complesso, fatto di trasformazioni strutturali e nuovi flussi turistici. Secondo l'ultimo report dell'Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna, il comparto mostra una resilienza.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Turismo, asse Romagna-Roma: il presidente della Camera di commercio presenta ai deputati il piano per il rilancioIncontro a Montecitorio tra il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini e i deputati Caramanna, Buonguerrieri e Colombo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delegazione turca in visita alla Camera di commercio della Basilicata a Potenza: report e foto; Economia del Mare, vale 216 miliardi ma mancano 175 mila lavoratori; Bonus B&B: come aprire un bed and breakfast con gli incentivi del 2026; LECCO TRA INDUSTRIA E TURISMO: IL CONFRONTO PROMOSSO DA AZIONE SUL FUTURO DEL TERRITORIO. Rapporto della Camera di Commercio: Blue Economy, difesa e turismo tirano la volata nello SpezzinoLa Spezia – Tutto bene per Blue Economy, difesa e turismo. Ombre sul fronte demografico con la fuga di ragazzi che continua in parte mitigata dall’arrivo di immigrati mentre l’età media è sempre più ... ilsecoloxix.it Camera commercio, nel turismo Perugia corre e Terni rincorreIl turismo umbro è uscito pienamente dalla crisi pandemica ma resta in cerca di un'identità pienamente competitiva. È quanto emerge dal report Dataview - Il barometro dell'economia territoriale, ... ansa.it Tutte le info sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Roma rm.camcom.it/archivio43_ban… x.com Camera di Commercio Genova. . La presentazione della 35° Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all'estero: con più di 80 Camere di Commercio (CCIE) da 63 paesi nel mondo per oltre 200 delegati, La Convention rappresenta per le i - facebook.com facebook