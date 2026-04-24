Trump ' incontrerò leader Israele e Libano nelle prossime due settimane'

Il presidente americano ha dichiarato che nelle prossime due settimane incontrerà i leader di Israele e Libano. Ha aggiunto di aspettarsi di poter raggiungere un accordo di pace stabile entro la fine dell’anno. Non sono stati forniti dettagli sui luoghi o le date precise degli incontri. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali del portavoce dell’amministrazione.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato di attendersi che i leader di Israele e Libano lo incontrino nel corso delle prossime due settimane, esprimendo fiducia sulla possibilità di definire un accordo di pace permanente entro l'anno. Il cessate il fuoco è stato esteso di tre settimane. "Credo vi siano ottime probabilità. Penso che dovrebbe trattarsi di un obiettivo facile da centrare", ha detto Trump, nelle battute iniziali dell'incontro ospitato alla Casa Bianca tra gli ambasciatori dei due Paesi, impegnati in un secondo ciclo negoziale per un possibile accordo di pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

Trump Says Israel and Lebanon Agreed to 10-Day Ceasefire

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