Tragedia nell’università italiana morta dopo un volo dall’alto | chi è la vittima

Una studentessa è morta dopo essere caduta da un’altezza all’interno di un cortile di un’università italiana. La caduta si è verificata improvvisamente, lasciando il cortile in silenzio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare la vita della ragazza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una caduta improvvisa, poi il silenzio irreale del cortile interno e l’arrivo dei soccorsi che, pur tempestivi, non hanno potuto cambiare l’esito della tragedia. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, ad Alessandria, dove una donna ha perso la vita precipitando dall’ultimo piano di Palazzo Borsalino, storico edificio situato in via Cavour 84 e sede dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. La vittima, secondo quanto emerso nelle prime ore, era una dipendente dell’ateneo, impiegata nel servizio di portineria. Il corpo è stato ritrovato nel cortile della facoltà di Giurisprudenza, dove si è consumato il dramma. Sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118, ma per la donna non c’era già più nulla da fare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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