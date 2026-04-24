Una tragedia si è verificata a Brescia, dove un ristoratore di Rezzato di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente. L’incidente si è verificato tra via Serenissima e via Buffalora, e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La vittima è deceduta giovedì 23 aprile a seguito delle ferite riportate nello scontro.

? Cosa sapere Benedetto Fusco, 61 anni, muore giovedì 23 aprile dopo uno scontro a Brescia.. La polizia locale ricostruisce la dinamica tra via Serenissima e via Buffalora.. Il tragico scontro avvenuto giovedì 23 aprile intorno alle 17:00 in via Serenissima a Brescia ha strappato la vita a Benedetto Fusco, uomo di 61 anni e noto ex titolare della pizzeria Mozart di Rezzato. Il motociclista, residente nel capoluogo e nato nel 1964, si stava dirigendo verso Castenedolo quando l’incidente ha interrotto bruscamente il suo viaggio. All’altezza dell’incrocio con via Buffalora, nei pressi della sede della Cauto, un’automobile che faceva manovra per immettersi sulla carreggiata principale è stata colpita dal mezzo a due ruote.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Brescia: muore il noto ristoratore di Rezzato dopo l’urto

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