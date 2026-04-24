Traffico Roma del 24-04-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 24 aprile 2026, si registrano forti rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a Roma. Il traffico è intenso e si verificano congestioni in diverse zone della rete stradale cittadina. La situazione rimane critica in particolare in prossimità dei principali svincoli e punti di intersezione. La circolazione risulta molto rallentata, con veicoli che procedono a passo d’uomo.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare trapuntino e doppia code anche in interna tra Katia e Flaminia ed ancora tra Mentana è l'uscita per la A24 trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni segnalato anche un incidente traffico in coda anche tra viale Castrense San Lorenzo in direzione della via Salaria sempre sulla tangenziale chiude tra Corso di Francia via Salaria In quest'ultima direzione trafficata la via Flaminia con code tra via di...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 20:30 The ‘Standard Protocol’: The Disturbing Reality of Roman Slave Women Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 24-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione traffico intenso Come di consueto in queste ore sul principali strade consolari in entrata in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Gran premio della Liberazione, la mobilità; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Ponte del 25 aprile: Roma si blinda per il GP della Liberazione, traffico da bollino rosso sulle autostrade; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio. Traffico Roma del 24-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare trapuntino e doppia code anche in interna tra Katia e ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare lunghe code per ... romadailynews.it ORDINANZA CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA – NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VERDI E L’INCROCIO CON VIA BOLLADORE (PONTE DI BOLLADORE) PER LAVORI TELERISCALDAMENTO Ven - facebook.com facebook