Traffico intenso a Roma alle 7:30 del 24 aprile 2026. La circolazione si presenta congestionata in diverse zone della città, con code e rallentamenti sui principali snodi stradali. Si registrano rallentamenti anche nelle vie di accesso più trafficate, rendendo difficile la circolazione per gli automobilisti che si recano al lavoro. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni del traffico.

Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione traffico intenso Come di consueto in queste ore sul principali strade consolari in entrata in città in particolare sulla famiglia da raccordo al corso sulla Salaria da Fidene la tangenziale est e sulla Pontina da Pomezia Tor de' Cenci tra Sicuramente o poi sul raccordo anulare con file lungo la carreggiata interna tra la casinella Appia In che regione sta lentamente cute tra Prenestina e Tiburtina su tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo fino alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti tra via delle Valli è l'uscita per la verso lo stadio Olimpico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 07:30

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