Alle ore 19:30 del 24 aprile 2026, il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma risulta molto intenso, secondo quanto riportato da Luceverde Roma. Le auto percorrono con difficoltà, indicando un elevato afflusso di veicoli in quella zona della capitale. La situazione crea rallentamenti e file, influenzando la circolazione in tutta l’area circostante.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare trapuntino e doppia code anche in interna tra Katia e Flaminia ed ancora tra Mentana è l'uscita per la A24 trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni segnalato anche un incidente traffico in coda anche tra viale Castrense San Lorenzo in direzione della via Salaria sempre sulla tangenziale chiude tra Corso di Francia via Salaria In quest'ultima direzione trafficata la via Flaminia con code tra via di...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 19:30

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