Alle 18:30 del 24 aprile 2026, si registra un traffico molto intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. La situazione interessa diverse tratte, con rallentamenti e code che si estendono lungo vari tratti dell’arteria. Sul posto si segnalano veicoli fermi e rallentamenti significativi, mentre i mezzi di emergenza sono presenti in alcune zone. La circolazione appare congestionata in entrambe le direzioni lungo questa arteria principale.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e Casilina code anche lungo la carreggiata interna tra cassie e Club e tra Nomentana e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila a correre allentamenti e code tra Portonaccio e Viale Togliatti in direzione del raccordo anulare traffico in coda anche sulla tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code a tratti tra via dei Due Ponti e di raccordo anulare in uscita da Roma intenso il traffico sulla Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 18:30

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